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        Şırnak'ta belediye ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek

        Şırnak Belediyesie ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:11
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        Şırnak'ta belediye ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek
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        Şırnak Belediyesie ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı süresince ücretsiz ulaşım hizmeti sunacak.

        Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşlarımızın şehir içi seyahatlerini sorunsuz bir şekilde sağlanması amacıyla belediyemiz uhdesinde bulunan şehir içi otobüslerimiz arafe gününden başlamak üzere Kurban Bayramı boyunca halkımıza ücretsiz hizmet verecektir. Şırnak Belediyesi olarak vatandaşlarımıza sevdikleriyle beraber mutlu bayramlar dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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