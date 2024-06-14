Şırnak'ta belediye ait toplu taşıma araçları Kurban Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek

"Vatandaşlarımızın şehir içi seyahatlerini sorunsuz bir şekilde sağlanması amacıyla belediyemiz uhdesinde bulunan şehir içi otobüslerimiz arafe gününden başlamak üzere Kurban Bayramı boyunca halkımıza ücretsiz hizmet verecektir. Şırnak Belediyesi olarak vatandaşlarımıza sevdikleriyle beraber mutlu bayramlar dileriz."

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