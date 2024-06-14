Cizre'de polis sahte para ve dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde ilçesinde esnaf ve vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, esnaf ve vatandaşlarla görüşerek, broşür dağıttı.
Sahte para, karşılıksız senet ve dolandırıcılık konusunda bilgilendirmede bulunan ekipler, hırsızlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.