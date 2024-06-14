GÜNCELLEME - Şırnak'ta bir evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinden ekipler, sentetik uyuşturucu imalatı ve satışı yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında, bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1 kilo 876 gram metamfetamin, 7 tabanca, 14 şarjör, 25 silah namlusu ve 25 namlu kapağı ele geçirildi, S.A. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.