MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Bilin'den Kurban Bayramı mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilin, mesajında, bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygı bağlarını pekiştiren, dargınlıkları unutturup kardeşçe kucaklaştıran, bir arada yaşama arzusunu kuvvetlendiren günler olduğunu aktaran Bilin, bu günlerde her türlü dargınlık ve kırgınlıkların bir tarafa bırakılarak kucaklaşılması gerektiğini kaydetti.