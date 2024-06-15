Silopi'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce Silopi Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik düzenlenen programda, madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik sunum yapıldı.
Kursiyerler, verilen eğitimden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.
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