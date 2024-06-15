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        Silopi'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 18:35 Güncelleme: 15.06.2024 - 18:35
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        Silopi'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi verildi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde kadınlara "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünce Silopi Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik düzenlenen programda, madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik sunum yapıldı.

        Kursiyerler, verilen eğitimden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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