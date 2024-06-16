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        Şırnak Valisi Atay güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 15:53 Güncelleme: 16.06.2024 - 15:53
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        Şırnak Valisi Atay güvenlik güçlerinin bayramını kutladı
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        23. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelen Atay, Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile görüştü.

        Vali Atay, daha sonra helikopterle Cudi Dağı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'ne geçerek buradaki askerlerin bayramını kutladı.

        Atay ve beraberindekiler, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti.

        İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut tarafından karşılandı. Atay, terör operasyonlarında başarılı olan "Meteler Birliği"nin ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nde de İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile polislerin bayramını kutlayan Atay, ardından Uludere kara yolu güvenlik noktasını ziyaret etti, buradaki polis ve mahalle bekçileriyle bayramlaştı.

        Güvenlik noktasından araçlarıyla geçen vatandaşların bayramını da kutlayan Atay, yolculara şeker ve kolonya ikram etti.

        Şırnak Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ziyaretinde ise Atay, hastaların bayramlarını kutlayarak, onlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Ziyaretlerde, Vali Atay'a, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, AK Parti Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da eşlik etti.

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