Şırnak Valisi Atay güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçlerini ziyaret etti.

23. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelen Atay, Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ile görüştü.

Vali Atay, daha sonra helikopterle Cudi Dağı Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Üs Bölgesi'ne geçerek buradaki askerlerin bayramını kutladı.

Atay ve beraberindekiler, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki Şehitlik Anıtı'na karanfil bıraktı ve şehitler için dua etti.

İl Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret eden Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut tarafından karşılandı. Atay, terör operasyonlarında başarılı olan "Meteler Birliği"nin ve güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.