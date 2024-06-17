Cizre'de çıkan anız yangını söndürüldü
Cizre ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Cizre ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Uğur ve Köyceğiz köylerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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