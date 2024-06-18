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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Şırnak'ta belediyeleri ziyaret etti

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Şırnak'ta belediyeleri ziyaret etti, partisince düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:36
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Şırnak'ta belediyeleri ziyaret etti
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Şırnak'ta belediyeleri ziyaret etti, partisince düzenlenen bayramlaşma programlarına katıldı.

        Hatimoğulları, beraberinde Şırnak milletvekilleri ve partililer ile İdil İlçe Belediyesini ziyaret etti, belediye binasında partililerle bayramlaştı.

        Burada konuşan Hatimoğulları, bayram dolayısıyla bölgede belediyeleri ziyaret ederek, belediye başkanları ile halkla bir araya geldiklerini söyledi.

        Halka hizmet edeceklerini belirten Hatimoğulları, şöyle konuştu:

        "Kaldırımından altyapısına, kültürel değerlerin korunmasına kadar bizler hizmet için yola koyulduk. Plan ve projelerimizi hayata geçirmek bakımından yerel yönetimlerimizin fedakarca bir emeği vereceğinden hiç şüphemiz yok."

        Daha sonra Cizre Belediyesi'ni ziyaret eden Hatimoğulları, burada, "Kurban Bayramı'nda bile mazlum Filistin üzerinde bombalar yağıyor. Bayramda dahi savaşa ara verilmedi. O yüzden barış çağrımız önemli ve kıymetli." ifadelerini kullandı.

        Hatimoğulları ve beraberindekiler daha sonra Silopi ve Balveren Belediyelerini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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