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        Şırnak'ta yaylalarda kar temizleme çalışması yapıldı

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaylalarda kar temizleme çalışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:21
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        Şırnak'ta yaylalarda kar temizleme çalışması yapıldı
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaylalarda kar temizleme çalışması yapıldı.

        İlçeye bağlı Hilal ve Şenoba beldelerine bağlı yaylalarda biriken karları temizlemek için ekipler çalışma yürüttü.

        Hilal Belediyesi ekiplerince, yaylalara çıkan vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamasi için yollar kardan temizlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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