Şırnak'ta yaylalarda kar temizleme çalışması yapıldı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaylalarda kar temizleme çalışması yapıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaylalarda kar temizleme çalışması yapıldı.
İlçeye bağlı Hilal ve Şenoba beldelerine bağlı yaylalarda biriken karları temizlemek için ekipler çalışma yürüttü.
Hilal Belediyesi ekiplerince, yaylalara çıkan vatandaşların ulaşım sorunu yaşamamasi için yollar kardan temizlendi.
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