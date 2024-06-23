GÜNCELLEME - Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucularından 1'i şehit oldu, 4'ü yaralandı

Okunan duanın ardından şehidin cenazesi helikopter ile defnedilmek üzere Güçlükonak ilçesine gönderildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki A.E, İ.E, M.E. ile H.E. yaralandı.

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