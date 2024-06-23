Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucularından 1'i şehit oldu, 4'ü yaralandı

        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 23:03 Güncelleme: 23.06.2024 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucularından 1'i şehit oldu, 4'ü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu yaralandı.

        Cumali Esendere (30) idaresindeki 73 ABC 428 plakalı otomobil, Fındık Gümüşyazı mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile otomobildeki A.E, İ.E, M.E. ile H.E. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cumali Esendere müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Araçta bulunanların güvenlik korucusu ve görevden döndükleri öğrenildi.

        23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, şehit güvenlik korucusu Esendere'nin naaşı ambulansla getirilerek katafalka konuldu, özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Okunan duanın ardından şehidin cenazesi helikopter ile defnedilmek üzere Güçlükonak ilçesine gönderildi.

        Basına kapalı törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.

        - Fındık beldesinde defnedildi

        Helikopterle Güçlükonak ilçesine, oradan da ambulansla Fındık beldesine getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından Fındık Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.

        Şehidin yakınları Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        14 yaşındaki Çağrı, 4. kattan düştü
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Dağıstan'da silahlı saldırı
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Katili 'yüz giydirme' işlemi sayesinde buldular
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Ronaldo, Arda'ya ne dedi?
        Diş ağrısı canından etti
        Diş ağrısı canından etti
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        "Arda sakat olduğu için oynamadı"
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Anız yangını felaketinde ağır bilanço!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Geçen yıl 74, bu yıl 352 yangın!
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        Elinde oyuncağıyla tabutun başında gözyaşı döktü
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        İşte ihtimaller ve muhtemel rakipler
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Duvar pilatesinin sırrı ne?
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Bodrum açıklaması tepki çekti
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        Antalya'da denize girilebilecek en güzel plajlar!
        3 kez mutlak ölümden döndü
        3 kez mutlak ölümden döndü
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Dünyanın en mutlu şehirleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?

        Benzer Haberler

        Şırnaklı sporcu halterde Avrupa 3'üncüsü oldu
        Şırnaklı sporcu halterde Avrupa 3'üncüsü oldu
        Şırnak'ta güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi; 1 ölü, 4 ağı...
        Şırnak'ta güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi; 1 ölü, 4 ağı...
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucuların...
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucuların...
        Şırnak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şırnak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şırnak'ta 7 köyü etkileyen anız yangını, 12 saatte kontrol altında
        Şırnak'ta 7 köyü etkileyen anız yangını, 12 saatte kontrol altında
        Şırnak'taki anız yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayıp 7 köyü etkile...
        Şırnak'taki anız yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayıp 7 köyü etkile...