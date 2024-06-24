Şırnak Valisi Atay, trafik kazasında şehit olan güvenlik korucusu Esendemir'in taziyesine katıldı

Daha sonra Vali Atay ve beraberindekiler, dün görev dönüşü trafik kazasında şehit düşen Cumali Esendemir'in Fındık beldesindeki Seyidali Fındiki Taziye Evi’nde kurulan taziyesine katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Atay, beraberinde Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Akçay Komando Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Atan ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Güçlükonak ilçesine geldi, esnaf ziyareti yaptı.

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