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        Şırnak'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 22:58 Güncelleme: 24.06.2024 - 22:58
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        Şırnak'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı
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        ŞIRNAK-ŞIrnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Mahsun B’nin kullandığı 73 AAR 783 plakalı hafif ticari araç, Silopi kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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