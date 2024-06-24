Şırnak'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı
ŞIRNAK-ŞIrnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Mahsun B’nin kullandığı 73 AAR 783 plakalı hafif ticari araç, Silopi kavşağında kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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