Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 15 zanlı yakalandı.
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 15 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada yapılan asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 0,40 gram esrar, bong, hassas terazi ve sahte para ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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