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        Cizre'de Anız Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı yapıldı

        Cizre Kaymakamı Nazlı Demir başkanlığında"Anız Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:53
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        Cizre'de Anız Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı yapıldı
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        Cizre Kaymakamı Nazlı Demir başkanlığında"Anız Yangınlarıyla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaymakam Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıda, anız yangınları ile mücadelede yürütülecek çalışmalar ele alındı.

        Toplantıda, çiftçilere gerekli uyarıların yapılması, kurallara uymayarak anız yakanlara Çevre Kanunu'nun 20. maddesine dayanılarak idari para cezası uygulaması ve ilgili kurumların gerekli tedbirleri alması yönünde kararlar alındı.

        Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Kazim Sezgin, Cizre Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sarıyıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Buğday, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Ebem, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, jandarma karakol komutanları ve muhtarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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