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        Şırnak Valisi Atay, trafik kazasında yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazasında yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:38 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:38
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        Şırnak Valisi Atay, trafik kazasında yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay, trafik kazasında yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti

        Vali Atay, beraberinde Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile 23 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan güvenlik korucusunu tedavi gördüğü Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Güvenlik korucusuna "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Atay, daha sonra hastanenin çocuk servisinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, onlara çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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