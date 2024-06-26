Çekya-Türkiye maçı, Şırnak ve Siirt'te dev ekranlardan izlendi

"Cumhuriyet Meydanı'nda Bizim Çocuklar için buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar, Çekya-Türkiye maçını izledi.

Şırnak ve Siirt'te vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı kurulan dev ekranlardan seyretti.

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