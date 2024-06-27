Şırnak'ta sahipsiz köpekler 40 kümes hayvanını telef etti

Caner, gazetecilere, olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirterek, "Sahipsiz köpekler son zamanlarda bu civarlarda tehlike oluşturmaya başladı. Başka bir kümese de saldırmışlardı. Bir önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

Köpeklerin saldırısı sonucu 40 tavuk ve horoz telef oldu.

Şırnak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 40 tavuk ve horoz telef oldu.

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