Şırnak'ta sahipsiz köpekler 40 kümes hayvanını telef etti
Şırnak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 40 tavuk ve horoz telef oldu.
Şırnak'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı 40 tavuk ve horoz telef oldu.
Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde sahipsiz köpekler 41 yaşındaki Mehmet Caner'e ait kümese girdi.
Köpeklerin saldırısı sonucu 40 tavuk ve horoz telef oldu.
Caner, gazetecilere, olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirterek, "Sahipsiz köpekler son zamanlarda bu civarlarda tehlike oluşturmaya başladı. Başka bir kümese de saldırmışlardı. Bir önlem alınmasını istiyoruz." dedi.
Mehmet Caner, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara ilettiğini aktardı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.