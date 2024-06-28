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        Şırnak'ta "anız yangınlarının önlenmesi" toplantısı yapıldı

        Şırnak Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz başkanlığında "2024 yılı anız yangınlarının önlenmesi" toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:13
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        Şırnak'ta "anız yangınlarının önlenmesi" toplantısı yapıldı
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        Şırnak Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz başkanlığında "2024 yılı anız yangınlarının önlenmesi" toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda son günlerde gerçekleşen anız yangınları değerlendirildi.

        Anız yakmanın zararları, bu konuda kurumların üzerinde düşen görev ve sorumluluklar, anız yakmanın önlenmesi adına yapılması planlanan çalışmalar, anız yakanlara verilecek cezalar hakkında bilgilendirme yapıldı ve görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin, AFAD Müdürü Muzaffer İşlek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hakkı Turğut, Orman İşletme Müdürü Reşit Tunç, ziraat odası yetkilileri ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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