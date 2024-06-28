Şırnak'ta tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Cizre ilçesi tünel girişinde Leyla N. yönetimindeki 22 BC 866 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Emin B. idaresindeki 73 EB 746 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Leyla N. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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