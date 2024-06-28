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        Şırnak'ta tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 28.06.2024 - 16:56
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        Şırnak'ta tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Cizre ilçesi tünel girişinde Leyla N. yönetimindeki 22 BC 866 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Emin B. idaresindeki 73 EB 746 plakalı tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Leyla N. Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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