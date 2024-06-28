LGS sınavı birincilerinden Şırnaklı gencin hedefi Galatasaray Lisesi

Şırnak'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mehmet Şevki, Galatasaray Lisesi'ne yerleşmeyi hedefliyor.

Cizre ilçesindeki Vatan Ortaokulundan mezun olan 14 yaşındaki Mehmet Şevki, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtladı.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Mehmet Şevki, kentteki devlet okullarında bu başarıyı elde eden tek öğrenci oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve Vatan Ortaokulu Müdürü Osman Pütrü, Mehmet Şevki'yi tebrik etti.

Mehmet Şevki, oto tamir ustası babası, ev kadını annesi ve öğretmenlerinin desteğiyle sınavda başarılı olduğunu söyledi. Tüm soruları cevapladığı için çok mutlu olduğunu ifade Şevki, şöyle konuştu: "Bu süreçte ailem bana çok destek oldu, her zaman yanımdaydı. Babam oto kaporta ustası, işi çok zorlu. Bize bakmak için sabahtan akşama kadar çalışıyordu, bana kitap parası çıkartıp okumam için destek veriyordu. Babamın bu çalışmasına bakarak heveslendim ve hedef koydum kendime. Annem, ben ne zaman derslerden soğusam bana destek olup moralimi düzeltiyordu. Anneme ve babama çok teşekkür ediyorum."

Şevki, "Hedefim Galatarasay Lisesi. Kültürel ve spor faaliyetleri çok güçlü bir lise. Umarım istediğim liseyi kazanırım. Ailemin yüzünü yere değdirmediğim için mutluyum." dedi. Anne Emine Şevki de oğlunun çok çalışarak hedefine ulaştığını belirtti. Şevki, "Okulda ve dershanede ve boş zamanlarında da yoğun tempoda çalıştı. Emeğinin karşılığını da aldı. Bizi hiç üzmedi ve sözümüzden dışarı çıkmadı. Oğlumuzla gurur duyuyoruz. Daha nice başarıları olur inşallah." diye konuştu.

Baba Dalyan Şevki de oğlunun başarısıyla gururlandıklarını, boş zamanlarında oğlunun kendisine iş yerinde destek de verdiğini kaydederek, "3 çocuk babasıyım, bu işten elde ettiğim gelirle çocuklarımı okutuyorum. Oğlum Mehmet bizi gururlandırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Elimizden geldiği kadarıyla tüm imkanlarımla onu okutup yardımcı olacağım. İnşallah güzel yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı. Vatan Ortaokulu Müdürü Osman Pütrü ise Mehmet Şevki'nin potansiyelini bildiklerini ve başarısından sevinç duyduklarını belirtti.