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        Faraşin Yaylası'nda besicilerin su kaynağı menderesler dronla görüntülendi

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'ndaki menderesler dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:28 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:28
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        Faraşin Yaylası'nda besicilerin su kaynağı menderesler dronla görüntülendi
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Faraşin Yaylası'ndaki menderesler dronla görüntülendi.

        Geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla besicilerin tercih ettiği, Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, daha iyi verim almak isteyen besicilere elverişli bir ortam sunuyor.

        Bu yıl beklenilenin üzerinde yağışla meralardaki otların erken yeşerdiği yayla göçerlerini ve hayvan sürülerini ağırlıyor.

        Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren yaylada yüksek dağlarla çevrili platolar arasındaki akarsuların oluşturduğu menderesler, besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını da karşılıyor.

        Dronla görüntülenen bölgedeki menderesler, çevresindeki zengin bitki örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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