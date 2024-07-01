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        Şırnak'ta gümrük kaçağı 5 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 5 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 11:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 11:35
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        Şırnak'ta gümrük kaçağı 5 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 5 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi.

        Bir ihbarı değerlendiren Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince bir eve operasyon düzenlendi.

        ​​​​​​​Evde yapılan aramada gümrük kaçağı 5 bin 635 elektronik sigara bulundu, M.D. gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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