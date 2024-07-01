Şırnak'ta gümrük kaçağı 5 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi

​​​​​​​Evde yapılan aramada gümrük kaçağı 5 bin 635 elektronik sigara bulundu, M.D. gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Büro Amirliği ekiplerince bir eve operasyon düzenlendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evde gümrük kaçağı 5 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi.

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