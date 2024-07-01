Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında, 201 gram eroin ile gümrük kaçağı 5 bin 635 elektronik sigara ele geçirildi, 21 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.