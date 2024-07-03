Cizre'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.E.K. idaresindeki 47 ACF 240 plakalı motosiklet Nusaybin Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 KDU 90 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralanan M.E.K, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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