Cizre'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

M.E.K. idaresindeki 47 ACF 240 plakalı motosiklet Nusaybin Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 KDU 90 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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