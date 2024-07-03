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        Cizre'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:22
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        Cizre'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        M.E.K. idaresindeki 47 ACF 240 plakalı motosiklet Nusaybin Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 KDU 90 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralanan M.E.K, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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