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        Şırnak'ta tıra arkadan çarpan tankerin şoförü öldü

        Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 14:39 Güncelleme: 03.07.2024 - 14:39
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        Şırnak'ta tıra arkadan çarpan tankerin şoförü öldü
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        Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

        Mehmet A. idaresindeki 06 DOT 69 plakalı tanker, Cizre-Nusaybin kara yolu Köyceğiz mevkisinde, A.Y'nin kullandığı 21 ABY 953 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Kazada, sürücü Mehmet A. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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