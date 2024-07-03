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        Şırnak'ta hastane inşaatının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 23:44 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:44
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        Şırnak'ta hastane inşaatının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü
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        Şırnak'ta yapımı süren hastane inşaatının depo kısmında çıkan yangın söndürüldü.

        Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi inşaatının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangında, depodaki inşaat malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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