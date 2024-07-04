Şırnak'ta ambulans helikopter yüksekten düşen kişi için havalandı

Burada yapılan tetkiklerde K.Ö'nün travma şüphesiyle Şırnak'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçede yaşayan ve yüksekten düşen 52 yaşındaki K.Ö, yakınları tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.

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