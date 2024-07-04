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        Şırnak'ta ambulans helikopter yüksekten düşen kişi için havalandı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksekten düşen kişi ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 04.07.2024 - 14:46
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        Şırnak'ta ambulans helikopter yüksekten düşen kişi için havalandı
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksekten düşen kişi ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.

        İlçede yaşayan ve yüksekten düşen 52 yaşındaki K.Ö, yakınları tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.

        Burada yapılan tetkiklerde K.Ö'nün travma şüphesiyle Şırnak'a sevk edilmesine karar verildi.

        K.Ö, ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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