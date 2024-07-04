Şırnak'ta ambulans helikopter yüksekten düşen kişi için havalandı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksekten düşen kişi ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksekten düşen kişi ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye sevk edildi.
İlçede yaşayan ve yüksekten düşen 52 yaşındaki K.Ö, yakınları tarafından Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.
Burada yapılan tetkiklerde K.Ö'nün travma şüphesiyle Şırnak'a sevk edilmesine karar verildi.
K.Ö, ambulans helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
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