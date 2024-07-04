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        Cizreli lise öğrencisi boksta Türkiye üçüncüsü oldu

        İzmir'de düzenlenen Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Cizre Spor Lisesi öğrencisi Sudenur Yalgettekin, Türkiye üçüncüsü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:18 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:18
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        Cizreli lise öğrencisi boksta Türkiye üçüncüsü oldu
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        İzmir'de düzenlenen Üst Minik Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Cizre Spor Lisesi öğrencisi Sudenur Yalgettekin, Türkiye üçüncüsü oldu.

        Yalgettekin, İzmir'de 25 Haziran-3 Temmuz'da gerçekleştirilen şampiyonaya, beden eğitimi öğretmeni Rıdvan Budak yönetiminde hazırlandı.

        Yalgettekin, şampiyonada gösterdiği mücadele ile Türkiye üçüncüsü seçildi.

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