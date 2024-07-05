Cizre'de 258 öğrenci hediye edilen enstrümanlarla müzik eğitimi alacak
Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenciler "Küçük Yürekler, Büyük Ustalar Projesi" kapsamında hediye edilen enstrümanlarla müzik eğitimi alacak.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğrenciler "Küçük Yürekler, Büyük Ustalar Projesi" kapsamında hediye edilen enstrümanlarla müzik eğitimi alacak.
Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Cizre Güzelleştirme Derneğince hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje müziğe ilgi duyan öğrenciler için eğitim düzenlendi.
Dengbej evinde düzenlenen programda öğrencilere farklı enstrümanlar hediye edildi.
Programa katılan Kaymakam Nazlı Demir, bu kursların müzik alanında gençlerin yeteneklerini geliştirmesine katkı sunacağını belirterek, bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür etti.
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