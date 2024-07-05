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        Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride Filistin bayrakları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:19 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:19
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        Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride Filistin bayrakları açıldı.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hz. Bilal Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Burada grup adına konuşan Osman Ertaş, İsrail'in saldırılarıyla soykırım yaptığını belirterek, dünyanın buna seyirci kalmaya devam ettiğini söyledi.

        İsrail ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini ifade eden Ertaş, "Unutmayalım ki zafer önce yüreklerde başlar. 'Ben ne yapabilirim ki?' demek acizliktir. Herkesin yapacağı şeyler vardır. Gazze'de çocuk, kadın, yaşlıların katledilmesi normal görülmemeli. Filistin'in desteklenmesi gerekir." dedi.

        ​​​​​​​Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için dua okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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