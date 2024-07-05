Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride Filistin bayrakları açıldı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hz. Bilal Camisi'nde cuma namazı sonrası bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ellerinde Filistin bayraklarıyla tekbir getirdi, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada grup adına konuşan Osman Ertaş, İsrail'in saldırılarıyla soykırım yaptığını belirterek, dünyanın buna seyirci kalmaya devam ettiğini söyledi.