Şırnak'ta serinlemek için dereye giren çocuk boğuldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yeliz K. durumu fark eden aile bireyleri tarafından sudan çıkarıldı.

Merkeze bağlı Kumçatı beldesi Güneyce köyü Resor Deresi kenarında ailesiyle piknik yapan ve daha sonra serinlemek için suya giren 15 yaşındaki Yeliz K. bir süre sonra suda batmaya başladı.

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