Şırnak'ta örtü yangınında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Beldeye bağlı Onbudak köyü kırsalında bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Şırnak Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle yangına, 1 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 20 personel ile müdahale edildi.
Söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.
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