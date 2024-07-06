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        Şırnak'ta örtü yangınında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü

        Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:00
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        Şırnak'ta örtü yangınında yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü
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        Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Beldeye bağlı Onbudak köyü kırsalında bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Şırnak Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi.

        Vatandaşların da desteğiyle yangına, 1 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 20 personel ile müdahale edildi.

        Söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönüm alan zarar gördü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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