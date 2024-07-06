Uludere'de çıkan trafo yangını söndürüldü
Şırnak'ın Uludere ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.
Şırnak’ın Uludere ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kılaban Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir trafoda çıkan yangın, çevredeki otları da tutuşturdu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Uludere Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
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