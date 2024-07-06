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        Uludere'de çıkan trafo yangını söndürüldü

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:49 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:49
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        Uludere'de çıkan trafo yangını söndürüldü
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        Şırnak’ın Uludere ilçesinde trafoda çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kılaban Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir trafoda çıkan yangın, çevredeki otları da tutuşturdu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Uludere Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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