Cizre'de hafif ticari aracın çarpması sonucu çoban öldü, sürüdeki bazı hayvanlar telef oldu

Kazada çoban K.D. (48) ağır yaralandı, sürüdeki bazı hayvanlar telef oldu.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç dün gece Cizre- İdil Çevre Yolu'nda sürüsü ile yolun karşısına geçmeye çalışan çobana çarptı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu çoban yaşamını yitirdi, sürüdeki bazı hayvanlar telef oldu.

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