Şırnak'ta Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Konak Mahallesi İsmail Ebul-İz El Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, dün serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan Furkan Üstün'ü (12) kurtarmak için suya atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren Baran İsa Atabey (15) kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Üstün ise Cizre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.