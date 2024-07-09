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        Şırnak'ta Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:21 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:21
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        Şırnak'ta Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde nehirde akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Konak Mahallesi İsmail Ebul-İz El Cezeri Asma Köprüsü mevkisinde, dün serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılan Furkan Üstün'ü (12) kurtarmak için suya atlayan ve boğulma tehlikesi geçiren Baran İsa Atabey (15) kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Üstün ise Cizre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Furkan Üstün akıntıya kapılmış, durumu fark ederek Üstün'ü kurtarmak için nehre atlayan Baran İsa Atabey de akıntıya kapılmıştı.

        Bir süre nehirde sürüklenen Üstün ve Atabey, çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak sudan çıkarılmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

        Atabey, buradaki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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