Şırnak'ta tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
Şırnak'ın İdil ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Şırnak'ın İdil ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Köyceğiz köyü mevkisinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Şekerköy mevkisi sınırlarına kadar ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve İdil Orman Şefliği ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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