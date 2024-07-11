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        Şırnak'ta tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ın İdil ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 18:53 Güncelleme: 11.07.2024 - 18:53
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        Şırnak'ta tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Köyceğiz köyü mevkisinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın Şekerköy mevkisi sınırlarına kadar ulaştı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve İdil Orman Şefliği ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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