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        Şırnak'ta yaralı bulunan küçük ak balıkçıl tedavi altına alındı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yaralı bulunan küçük ak balıkçılın tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:22 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:22
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        Şırnak'ta yaralı bulunan küçük ak balıkçıl tedavi altına alındı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yaralı bulunan küçük ak balıkçılın tedavisine başlandı.

        İlçede görevli zabıta ekipleri, yaralı halde buldukları kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Hayvan, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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