Şırnak'ta yaralı bulunan küçük ak balıkçıl tedavi altına alındı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yaralı bulunan küçük ak balıkçılın tedavisine başlandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yaralı bulunan küçük ak balıkçılın tedavisine başlandı.
İlçede görevli zabıta ekipleri, yaralı halde buldukları kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Hayvan, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.
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