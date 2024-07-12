Şırnak'ta yaralı bulunan küçük ak balıkçıl tedavi altına alındı

İlçede görevli zabıta ekipleri, yaralı halde buldukları kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim etti.

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