Cizreli kız sporculardan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayar'a ziyaret

İzmir'de düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda derece elde eden Cizreli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar'ı ziyaret etti.

İzmir'de 25 Haziran-3 Temmuz'da gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye şampiyonu olan Asmin Cabas ile Türkiye 3'üncüsü olan Sudenur Yalgettekin, antrenörleri Rıdvan Budak ile Ayar'a ziyarette bulundu.

Ayar, sporcular Cabas ile Yalgettekin'in elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.