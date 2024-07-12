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        Şırnak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve İrade Günü" paneli düzenlendi

        Şırnak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve İrade Günü" paneli yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:10
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        Şırnak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve İrade Günü" paneli düzenlendi
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        Şırnak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve İrade Günü" paneli yapıldı.

        Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından "15 Temmuz" konulu FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

        Programda bir konuşma yapan Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, darbe girişiminin milletin azmi ve cesaretiyle bertaraf edildiğini belirtti.

        Alkış, "Türkiye, dünyada stratejik bir konumda yer alması nedeniyle küresel ve bölgesel güçlerin dikkatlerini üzerine çekmektedir. Ülke olarak milletin iradesine rağmen çok acı darbeler yaşadık. Bu darbelerin en önemlisi de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimidir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde milletimiz bu darbeyi bertaraf etmiştir." dedi.

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka da 15 Temmuz'un, Türk milletinin demokrasiye bağlılığını, birlik ve beraberlik içinde vatanını savunma azmini en güçlü şekilde gösterdiği gün olduğunu söyledi.

        Yarka, "2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi milletimizin kararlı duruşu ve cesareti sayesinde bertaraf edilmiştir. O karanlık gecede vatan sevgisi ve demokrasiye olan inançla meydanlara çıkan vatandaşlarımız tankların önlerinde durarak, mermilere göğüs gererek ülkemizin geleceğine sahip çıkmıştır. Şehitlerimiz canlarını feda ederek bizlere özgürlüğümüzü ve demokrasimizi emanet etmişlerdir." diye konuştu.

        Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

        Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mehdi Eker, "Milli Birlikte Diriliş" konulu konuşma yaptı.

        Daha sonra katılımcılar salonda düzenlenen sergide yer alan 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında çekilen fotoğrafları inceledi.

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