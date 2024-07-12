Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için Şırnak'ta tören yapıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.07.2024 - 21:57 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:57 facebook

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