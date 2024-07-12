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        Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için Şırnak'ta tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 21:57 Güncelleme: 12.07.2024 - 21:57
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        Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay için Şırnak'ta tören yapıldı.

        23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

        Okunan duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Şehit Talay'ın cenazesi hava yoluyla Sakarya'ya uğurlandı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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