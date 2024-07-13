Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        İdil'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İdil'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın İdil ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Yukarı Mahalle Çevre Yolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ambulansla İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Maximin problem!
        Maximin problem!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Baba oğulun feci ölümü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı 99 ayın zirvesinde
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü

        Benzer Haberler

        Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düz...
        Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düz...
        Şırnak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve İrade Günü" paneli düzenlendi
        Şırnak'ta "15 Temmuz Demokrasi ve İrade Günü" paneli düzenlendi
        Cizreli kız sporculardan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayar'a ziyaret
        Cizreli kız sporculardan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayar'a ziyaret
        İdil'de şap hastalığı görüldü; ilçeye hayvan giriş- çıkışları yasaklandı
        İdil'de şap hastalığı görüldü; ilçeye hayvan giriş- çıkışları yasaklandı
        Şırnak'ta yaralı bulunan küçük ak balıkçıl tedavi altına alındı
        Şırnak'ta yaralı bulunan küçük ak balıkçıl tedavi altına alındı
        Şırnak'ta tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Şırnak'ta tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü