İdil'de şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücü yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yukarı Mahalle Çevre Yolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

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