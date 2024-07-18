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        Şırnak'ta yaralı bulunan 2 peçeli baykuş tedavi edildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide yaralı halde bulunan 2 peçeli baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:41 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:41
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        Şırnak'ta yaralı bulunan 2 peçeli baykuş tedavi edildi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide yaralı halde bulunan 2 peçeli baykuş, tedavilerinin ardından doğaya salındı.

        İlçede 3 gün önce vatandaşlar tarafından arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 2 peçeli baykuş, Doğa Koruma Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

        Peçeli baykuşlar tedavi ve rehabilitasyonun ardından Şırnak-Siirt kara yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

        Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, kuşların tedavi ve rehabilitasyon ile yaşamlarını idame edebilecek seviyeye geldiğini ve doğaya salındığını ifade etti.

        Kalay, vatandaşlardan, arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını beklediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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