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        Şırnak Valiliğinden sıcaklık uyarısı

        Şırnak Valiliği, 4 gün boyunca etkili olacak yoğun sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 20:39 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:39
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        Şırnak Valiliğinden sıcaklık uyarısı
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        Şırnak Valiliği, 4 gün boyunca etkili olacak yoğun sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarından itibaren 4 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

        Sıcaklıkların en yüksek 35-37 santigrat derece olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, kronik hastalar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere vatandaşların saat 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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