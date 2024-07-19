Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.A.B. idaresindeki 06 SFZ 58 plakalı tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun 35. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan M.A.B, sıkıştığı araçtan ekiplerce çıkarılarak ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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