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        Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:01 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:01
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        Şırnak'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        M.A.B. idaresindeki 06 SFZ 58 plakalı tır, Cizre-Nusaybin kara yolunun 35. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaralanan M.A.B, sıkıştığı araçtan ekiplerce çıkarılarak ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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