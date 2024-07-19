Faraşin Yaylası 400 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor

EKREM PAYAN/FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası, yılın 6 ayı kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen besicileri ağırlıyor.

Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla her yıl besicilerin tercihi oluyor.

Beklenilenin üzerinde yağışla bu yıl meralardaki otların erken yeşerdiği yaylaya ilgi gösteren besiciler, sürüleriyle günler süren yolculuğun ardından geldikleri yaylada kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

Bu yıl 560 aile ve 400 bin küçükbaş hayvana ev sahipliği yapan yaylada otlattıkları hayvanlarından elde ettikleri sütten peynir ve yoğurt yapan besicilerden İsmet Aslan, AA muhabirine, hayvanları serin ve verimli alanlarda otlatmak için Faraşin Yaylası'nı tercih ettiklerini söyledi.

Kış aylarında Şırnak'ın Cizre ilçesinde kaldıklarını, hava ısınmaya başlayınca da Faraşin Yaylası'na geldiklerini ifade eden Aslan, geniş mera alanları, havası ve suyu ile yaylanın hayvancılık için elverişli olduğunu belirtti.

Aslan, "Buranın havası, suyu, yaşamı, enerjisi bambaşka. Burası hayvan sahipleri için bulunmaz bir yer. Hayvanların sağlığı da burada daha iyi oluyor. Burada kaldığımız süre boyunca sütümüzü peynire dönüştürüp satarak geçimimizi sağlıyoruz." dedi.