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        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 14:41 Güncelleme: 19.07.2024 - 14:41
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        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Şırnak'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, basın açıklamasıyla protesto edildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Gündoğdu Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ellerinde Filistin bayrakları ile tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

        Burada katılımcılar adına konuşan Hüseyin Çimen, İsrail'in aylardır saldırılarıyla soykırım yaptığını belirterek, dünyanın buna seyirci kalmaya devam ettiğini söyledi.

        İsrail'in saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çimen, "Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.

        Çimen, saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

        ​​​​​​​Daha sonra katılımcılar saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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