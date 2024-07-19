Şırnak'ta "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" başladı

Etkinliğe, Beytüşşebap Kaymakamlığına vekalat eden Uludere Kaymakamı Mehmet Bekir Yalçın, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Beytüşşebap Belediye Başkanı Kamil Durmuş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Festival yarın ve pazar günü çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle devam edecek.

Vali Atay, ilçeye ait el sanatları ürünlerinin sergilendiği çadırları ziyaret etti ve ürünlere ilişkin usta öğreticilerden bilgi aldı.

Beytüşşebap Belediyesince Kato Dağı'nın eteklerindeki Laleşin Yaylası'nda her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen festivalin ilk gününde folklor gösterisi yapıldı, kurulan kıl çadırlarda kadınlar tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve ilçede üretilen Faraşin balı misafirlere ikram edildi.

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