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        Şırnak'ta "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" etkinliklerle sürüyor

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:42
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        Şırnak'ta "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" etkinliklerle sürüyor
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

        Beytüşşebap Belediyesince Kato Dağı eteklerindeki Laleşin Yaylası'nda gerçekleştirilen ve önceki gün başlayan festivalde folklor gösterisi yapıldı, kurulan stantlarda Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan kurslarda hazırlanan el sanatları ürünleri sergilendi.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, dengbej dinletilerinin ardından yöresel yemek ikramında bulunuldu.

        En iyi "peynir" ve "yoğurt" ile "kuzu kırpma" yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Yamaç paraşütü gösterisi ile çeşitli yarışmaların gerçekleştirildiği festivalde, vatandaşlar doğayla iç içe eğlenceli zaman geçirdi.

        Festivale katılan vatandaşlardan Seyran Adıyaman, bu festivalle kültürlerini yaşattıklarını belirterek, geleneklerini çocuklarına miras bırakmak istediklerini söyledi.

        Zekeriya Dursun da geçen yıl merkezde yapılan festivalin bu yıl yaylada gerçekleştirilmesinden duydukları mutluluğu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bu kültürü yaşatmak istiyoruz. Son yıllarda bu festivaller daha coşkulu kutlanıyor. Bu sayede insanlar ilçemizi tanıyor. Festivale, ülkenin tanınan ses sanatçıları katılıyor, insanlar gönüllerince eğleniyor. Festivalin amacı, hayvan besleme geleneğinin yaşatılması. Bu yıl da belediyemiz katkı sundu, çok da güzel bir festival oldu."

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