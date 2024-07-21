Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        GÜNCELLEME - Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi

        Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı kurtarıldı, bir mühendis hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı kurtarıldı, bir mühendis hayatını kaybetti.

        Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol sahasında petrol sondaj kulesi devrildi.

        Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 3 kişiden 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

        Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Vali Cevdet Atay da kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğüne bağlı ŞAY sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşandığı bildirildi.

        Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Furkan Tatar'ın kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopterle hastaneye sevk edildiği, kazadan hafif yaralı olarak kurtulan bir işçinin de Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği ifade edilen açıklamada, bir mühendisin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Ukrayna Büyükelçisi Bodnar Habertürk'e konuştu
        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        "Gizli Servis Trump'ın koruma taleplerini reddetti"
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        Otomobil göle uçtu! Bir aile yok oldu
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ifadeler ortaya çıktı
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ifadeler ortaya çıktı
        İstanbul'da tedirgin eden bina: "Her tramvay geçtiğinde sallanıyor"
        İstanbul'da tedirgin eden bina: "Her tramvay geçtiğinde sallanıyor"
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        4 lezzetimiz listede... En popüler salatalar!
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!

        Benzer Haberler

        Gabar'da sondaj kulesi devrildi; 1 mühendis öldü, 2 işçi yaralı (2)
        Gabar'da sondaj kulesi devrildi; 1 mühendis öldü, 2 işçi yaralı (2)
        Şırnak'ta "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" etkinliklerle...
        Şırnak'ta "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" etkinliklerle...
        Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi
        Gabar Dağı'nda petrol sahasında sondaj kulesi devrildi
        Gabar'da sondaj kulesi devrildi; enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
        Gabar'da sondaj kulesi devrildi; enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı
        Şırnak'ta "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" başladı
        Şırnak'ta "Geleneksel Kuzu Kırpma Kültür ve Yayla Festivali" başladı
        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Şırnak'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi